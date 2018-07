Royaume-Uni : un enfant de 3 ans attaqué à l'acide dans un supermarché

Encore une attaque à l’acide au Royaume-Uni, et cette fois, c’est un enfant de trois ans qui en a été victime. Elle s'est produite dans un supermarché de Worcester, samedi 21 juillet. Le garçonnet, qui souffre de graves blessures au visage et à un bras, a été hospitalisé. Pour la police locale, pas de doute, il s'agit d'une "attaque délibérée". Pour l'instant, son "motif n'est pas clair". "Les policiers travaillent dur pour établir exactement ce qu'il s'est passé et quelle est la substance utilisée", peut-on lire dans un communiqué.

Un homme de 39 ans a été arrêté et placé en garde à vue, soupçonné de complot en vue de commettre des lésions corporelles graves. La police a également diffusé des images de trois hommes qu'elle souhaite interroger parce qu'ils détiendraient "des informations vitales pour l’enquête".

Do you recognise these men? We'd like to speak to them after a 3-year-old was injured in a suspected acid attack in Worcester. @CSuptMarkTravis said: "The incident will shock the community. We're carrying out an enquiries to identify those responsible."https://t.co/GfnQAhaIFp pic.twitter.com/CgxvOvekFX