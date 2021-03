Royaume-Uni : un couple rate le jackpot de 210 millions d'euros... alors que leurs numéros fétiches sont gagnants

Le pactole leur est passé sous le nez. Vendredi 26 février, un jackpot record de 210 millions d'euros a été remporté à Euromillions par un Suisse chanceux. Mais un jeune couple de Britanniques, Rachel Kennedy et Liam McCrohan, a bien failli, lui aussi remporter la mise. Et pour cause, cela faisait cinq semaines qu'ils pariaient tous les jours les mêmes chiffres : le 6, 12, 22, 29 et 33, avec les deux étoiles, 6 et 11, soit exactement le tirage qui est sorti le 26 février dernier, rapporte Capital.

When your Mrs decides to not play the EuroMillons... and all 7 of her usual numbers come up£182M pic.twitter.com/3iXMo38wQG — Liam M (@LiamMccrohan) March 1, 2021

Pourtant, le jeune couple n'empochera pas un euro. En effet, Rachel Kennedy a oublié de jouer ce jour-là. "J'étais stressée par le travail à l'université, j'ai donc complètement oublié d'acheter un billet", explique-t-elle au journal The Sun (en anglais). La jeune femme reste philosophe sur cette mésaventure : "Tout arrive pour une bonne raison, nous ne sommes pas plus riches ou plus pauvres que ce matin. J’espère que ce sera pour quelqu’un qui a en a désespérément besoin."