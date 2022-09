Royaume-Uni : qui succédera à Boris Johnson ?

On la surnomme déjà la nouvelle dame de fer. Liz Truss, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, est la favorite pour succéder à Boris Johnson à la tête du Royaume-Uni, lundi 5 septembre. Figure emblématique de la droite, elle promet des baisses d’impôts massives. "D’abord, je m’assurerai que nous ne prenons pas l’argent des gens par le biais des impôts pour ensuite le leur rendre sous forme d’aumône", confiait-elle.

"L’inflation est la priorité numéro un de notre pays"

Face à elle, Rishi Sunak, ancien ministre des Finances et petit-fils d’immigrés indiens. Sa fortune est estimée à plus de 700 millions de livres. Lui aussi est favorable à la réduction des dépenses publiques pour relancer l’économie britannique. "L’inflation est la priorité numéro un de notre pays. Elle baissera beaucoup plus vite avec mon plan", précisait-il. La succession au poste de Premier ministre arrive dans un contexte de grave crise économique et sociale. L’inflation dépasse les 10 % dans le pays.