Royaume-Uni : pour son anniversaire, une centenaire s'offre un saut en parachute

Afin de relever tous les défis, la Britannique de 102 ans a décidé de sauter en parachute pour son anniversaire à Suffolk (Royaume-Uni).

Quelques minutes de descente et un souvenir gravé à jamais. Accroché au parachute, la Britannique n'est pas une cliente comme les autres. En effet, Manette Baillie vient de célébrer son 102ème anniversaire sous les acclamations de ses proches, dimanche 25 août. "Je crois qu'on peut dire 'mission accomplie'. Quand la porte s'est ouverte, je me suis dit : 'il n'y a plus rien à faire ou à dire, il faut juste sauter', donc j'ai sauté. Je me souviens de la sensation sur mes jambes et ensuite tout est devenu flou. J'ai fermé les yeux, la chute était très rapide", raconte la centenaire.

Un tour en Ferrari pour son centième anniversaire

Avec son saut en parachute, Manette Baillie a réussi à collecter 9 000 livres, soit près de 12 000 euros, pour plusieurs associations caritatives. Cette super-mamie accro aux sensations fortes s'était même offert un tour en Ferrari pour son centième anniversaire.