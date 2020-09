Royaume-Uni : plusieurs personnes poignardées à Birmingham, annonce la police

Plusieurs personnes ont été poignardées dans la soirée de samedi 5 à dimanche 6 septembre à Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni, dans le centre du pays, a annoncé la police. Elle parle d'un "incident majeur", sans pouvoir dans l'immédiat préciser le nombre de blessés ni la gravité de leur état. Dans un communiqué, la police indique avoir été appelée à 00h30 locales (1h30 heure française) pour une personne poignardée dans le centre-ville, avant d'être avertie que d'autres faits similaires étaient survenus peu après.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.



We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after.