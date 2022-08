Royaume-Uni : nouvelle augmentation record des prix de l’énergie

"Personne ne doit avoir froid ou faim cet hiver." La banderole est déployée devant le Parlement de Westminster (Royaume-Uni), par un mouvement appelant au boycott des factures d’énergie, qui revendique plus de 117 000 soutiens. Une réaction à l’annonce, vendredi 26 août, d’une nouvelle augmentation des prix. Pour un foyer britannique, en moyenne, les tarifs réglementés sont passés de 1 510 euros par an durant l’hiver 2021, à une projection de 4 194 euros au 1er octobre 2022. Près de trois fois plus, et bientôt près de quatre fois plus, selon les prévisions pour le printemps prochain.

Attendre la nomination du prochain Premier ministre

Comment faire face ? À la sortie d’un supermarché à Londres (Royaume-Uni), beaucoup ont déjà réduit leurs dépenses du quotidien. "Je vais changer mes habitudes oui, et je vais arrêter la viande aussi", dit une cliente. Les plus démunis se tournent vers les banques alimentaires, qui paient également le prix de la crise de l’énergie et d’une inflation à 10 %. Face à l’ampleur des augmentations, les Britanniques, pourtant peu habitués à aux aides de l’État, réclament des mesures fortes. Mais il faudra attendre la nomination du prochain Premier ministre, le 5 septembre.