Royaume-Uni : nouveaux jets de soupe de militants écologistes sur deux tableaux des "Tournesols" de Van Gogh

Des militants de Just Stop Oil ont aspergé, vendredi 27 septembre, de soupe deux tableaux des Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres, juste après la condamnation de deux activistes à de la prison ferme pour des faits similaires, a annoncé le groupe écologiste sur X. "Les peintures ont été retirées, elles sont en cours d'examen par le conservateur, et ne sont pas endommagées", a précisé le musée dans un communiqué transmis à l'AFP.

Quelques heures auparavant, deux militantes avait été condamnées par la justice britannique pour avoir jeté, en octobre 2022, de la soupe sur le chef d'oeuvre de Van Gogh, Les Tournesols. Phoebe Plummer, 23 ans, a été condamnée à deux ans de prison, et Anna Holland, 22 ans, a écopé d'une peine de 20 mois de prison. Elles n'avaient que très légèrement endommagé le cadre entourant l'œuvre de 1888, protégée par une vitre.

🚨 BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED



🥫 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery.



