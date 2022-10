Royaume-Uni : les files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires

Les files d'attente sur les trottoirs pour des distributions de nourriture gratuites sont devenues des scènes quotidiennes au Royaume-Uni. Le pays, parmi les plus grandes puissances mondiales, compte désormais plus de banques alimentaires que de franchises McDonald's et KFC. Face à la hausse du coût de la vie, les files d'attente n'ont jamais compté autant de nouveaux venus. "Tout est cher, c'est très dur", se désole une femme émue aux larmes.



Sept millions de Britanniques sautent des repas

"Avant, je donnais de la nourriture ici. Maintenant, c'est nous qui en avons besoin", témoigne un bénéficiaire de ces banques alimentaires. Sept millions de Britanniques sautent des repas par manque de moyens, soit une augmentation de 50% par rapport à l'an dernier. Alors, les banques alimentaires s'organisent à l'échelle industrielle. Mais à l'heure où la demande de nourriture explose, les donations ont quant à elles fortement diminué.