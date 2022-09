Royaume-Uni : les jeunes Britanniques sont-ils attachés à la monarchie ?

A. Bouleis, C. Duval, C. Madini

De tous les Britanniques, les plus jeunes sont ceux qui adhèrent le moins à la monarchie. Ils sont néanmoins nombreux à s'être pressés vers le palais de Buckingham, à Londres (Grande-Bretagne), samedi 10 septembre. Pour un groupe d'amis rencontré par France Télévisions, la monarchie est avant tout un objet de fierté nationale. "Ça nous rend uniques, ça nous donne des valeurs en lesquelles on peut croire et nous différencie des autres pays", assure un homme. "J'aimerais voir la monarchie se poursuivre. Peut-être pas avec Charles, mais la monarchie est un atout", abonde un autre.



Le décès d'Elizabeth II n'efface pas la tendance de fond

L'émotion suscitée par le décès d'Elizabeth II ne parvient tout de même pas à effacer une tendance de fond : 41% des Britanniques âgés de 18 à 25 ans préfèreraient avoir un chef d'État élu - un chiffre en constante augmentation, selon le sondage annuel sur cette question. Un écart semble se creuser entre les préoccupations des nouvelles générations et le faste de la royauté. "Quand on a une augmentation de la précarité et des inégalités et qu'il y a une famille qui possède un tel pourcentage de terres du pays, je me dis que ça pourrait être mieux utilisé", estime par exemple un Britannique.