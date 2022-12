Royaume-Uni : les ambulanciers rejoignent les grévistes face à un gouvernement inflexible

Après les infirmières, les professionnels du transport médical seront en grève mercredi pour réclamer des augmentations de salaire.

La grève s'amplifie outre-Manche. Au lendemain des infirmières, les ambulanciers britanniques s'apprêtent à se mettre en grève mercredi 21 décembre, rejoignant un mouvement social inédit depuis les années 1980, et qui touche de nombreux secteurs – mais face auquel le gouvernement reste inflexible. Plus de 700 militaires ont été mobilisés pour remplacer des ambulanciers grévistes.

>> Distribution alimentaire, appels aux dons, risque de faillite... Face à la crise économique au Royaume-Uni, de nombreux Britanniques peinent à s'en sortir

Les grévistes réclament notamment des hausses de salaire à la hauteur de l'inflation, qui a dépassé la barre des 10% au Royaume-Uni. Salariés des chemins de fer, de la logistique, ambulanciers, agents de la police aux frontières, des aéroports : tous ont décidé de débrayer en cette fin d'année, et pour beaucoup la mobilisation continuera début janvier.

Le gouvernement inquiet et ferme à la fois

"Beaucoup de cadres [du système de santé] nous signalent qu'ils ne peuvent pas garantir la sécurité des patients demain", a alerté Matthew Taylor, le directeur de la NHS Confederation qui représente les hôpitaux en Angleterre. "Il est clair que nous sommes entrés en territoire dangereux", a-t-il écrit dans une lettre au Premier ministre Rishi Sunak.

Préoccupé par les conséquences que la grève des ambulanciers pourrait avoir sur les hôpitaux du pays, le secrétaire d'Etat à la Santé, Will Quince, a appelé sur la BBC les Britanniques à éviter les "activités risquées", comme un footing sur une route verglacée, les sports de contact et même les déplacements en voiture non-essentiels.

Mobilisés pour leurs salaires mais aussi pour leurs conditions de travail, les grévistes et futurs grévistes peuvent compter sur le soutien des Britanniques. Selon un sondage YouGov publié mardi, deux tiers des Britanniques soutiennent les grèves des infirmières, 63% celle des ambulanciers. Ils sont 43% à soutenir celles du rail. Face à eux, le gouvernement reste toutefois intraitable et a par exemple refusé de relever davantage le salaire des infirmières. "La meilleure façon (...) d'aider tout le monde dans le pays est que nous nous ressaisissions et réduisions l'inflation aussi vite que possible", a préféré déclarer le Premier ministre britannique, Rishi Sunak.