Reportage Distribution alimentaire, appels aux dons, risque de faillite... Face à la crise économique au Royaume-Uni, de nombreux Britanniques peinent à s'en sortir

Au Royaume-Uni, le gouvernement présente de nouvelles mesures fiscales jeudi, alors que le pays subit une inflation historique. De nombreux Britanniques ont de plus en plus à joindre les deux bouts et la solidarité s'organise.

Francis sort d'une salle communale avec deux sacs bien remplis. Des boites de haricots, du riz, de l'huile, etc... Une distribution pour les plus démunis. Cet habitant de Lewisham au Sud de Londres, travaille sur des chantiers. Depuis deux mois, financièrement, il ne s'en sort plus. "C'est beaucoup plus difficile, confie-t-il, Ces dernières semaines, je n'arrive pas à m'en sortir. Mon salaire ne bouge pas mais tous les prix augmentent. Alors, je suis obligé de venir ici. Je découvre cette solidarité. C'est fantastique."

"La faute du gouvernement"

Au Royaume-Uni, où l'inflation dépasse les 11%, le pays subit une grave crise économique. Jeudi 17 novembre le gouvernement va tenter de redresser la barre avec des annonces fiscales. Pendant ce temps, les couches les moins aisées de la population souffrent de la situation. Si Francis garde le sourire, ce n'est pas le cas de Gilles, lui aussi obligé de venir "faire le mendiant", dit-il. Avec sa femme et sa fille, ils font attention à tout. Il a vendu sa voiture qui lui coûtait trop cher, ne s'accorde plus aucun loisir coûteux et repousse le moment où il va allumer le chauffage...

"Nous changeons tous les jours le seuil de ce que l'on considère comme essentiel.Cette situation est insupportable. C'est la faute de ce gouvernement et, cette fois, on ne les pardonnera pas." Gilles, habitant de Lewisham à franceinfo

Dans le quartier, tout le monde connaît Ray et sa petite boutique : 3 000 personnes y défilent chaque mois. Il y distribue tout ce dont les gens ont besoin et notamment de la nourriture. Des produits frais en particulier, il y tient. Il a six réfrigérateurs, ce qui est devenu un luxe : "Notre facture d'énergie s'élève à 700 euros par mois, explique le commerçant, l'année prochaine ça pourrait monter jusqu'à 2 800 euros !" Il précise qu'il n'a "aucune réserve financière" : "Tout ce que nous avons, nous l'utilisons pour acheter des produits qui sont de plus en plus chers eux aussi. Donc nous risquons la faillite."

Il lui manque près de 30 000 euros pour terminer l'année. Et la suivante sera sans doute encore plus compliquée, car les aides gouvernementales sur l'énergie vont s'arrêter. Ray a aujourd'hui lancé un appel aux dons, mais il voit bien que la générosité a ses limites dans une période où de plus en plus de britanniques se serrent la ceinture.