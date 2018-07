VIDEO. Royaume-Uni : le prince Louis a été baptisé

Le prince Louis, troisième enfant du prince William et de son épouse Kate, a été baptisé, lundi 9 juillet, lors d'une cérémonie privée au palais Saint James à Londres (Royaume-Uni). Agé de deux mois et demi, il a reçu sur le front de l'eau bénite du Jourdain déposée par l'archevêque de Canterbury.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C