Royal Baby : le troisième enfant du prince William et de Kate Middleton s'appelle Louis

La fin du suspense pour les bookmakers... et les adorateurs de la famille royale britannique. Le prince William et Kate Middleton ont choisi d'appeler leur troisième enfant Louis Arthur Charles. C'est ce qu'annonce le palais de Kensington, vendredi 27 avril.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ