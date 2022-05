Royaume-Uni : le prince Charles solennel et appliqué pour son premier discours du trône

L'héritier de la reine du Royaume-Uni a remplacé sa mère, âgée de 96 ans et qui souffre de problèmes de mobilité.

Assis à la gauche de la couronne dont il est l'héritier, le prince Charles est apparu solennel et appliqué, mardi 10 mai, pour son premier discours du trône, un tournant justifié par les problèmes de mobilité dont souffre sa mère, la reine Elizabeth II. Symbole d'une vie à patienter, le fils aîné de la souveraine a dû attendre ses 73 ans pour remplir pour la première fois cette fonction essentielle des souverains britanniques.

L'absence de la reine ce mardi, l'année des célébrations du jubilé de platine, marque une nouvelle étape symbolique dans le transfert progressif des tâches de la souveraine au prince Charles, qui la représente déjà à l'étranger depuis plusieurs années. Vêtu de son uniforme de la marine chargé de médailles, Charles a égrené les priorités du gouvernement britannique du Premier ministre conservateur Boris Johnson. Il a pris place sur le trône du consort, autrefois utilisé par son père le prince Philip, mort il y a un peu plus d'un an à l'âge de 99 ans. A sa droite, l'emplacement habituellement réservé au trône de la souveraine, qui a récemment fêté ses 96 ans, avait été laissé vide.

Un discours de neuf minutes

Rythmé par les expressions "le gouvernement de Sa Majesté" ou "les ministres de Sa Majesté" au lieu des habituels "mon gouvernement" et "mes ministres" prononcés par sa mère, Charles a détaillé l'éventail des principaux projets de lois du gouvernement pour la session parlementaire qui s'ouvre. Pouvoir d'achat, Irlande du Nord, de nombreux sujets ont été passés en revue, tout comme "la défense de la démocratie" dans le monde, particulièrement en Ukraine.

Sous les dorures et les couleurs chaudes d'une chambre des Lords – la chambre haute du Parlement britannique – pleine, le prince Charles a lu de sa voix grave, un soupçon moins chaleureuse qu'elle ne l'est parfois, le texte de son livret pendant près de neuf minutes. Pendant la lecture, il a jeté régulièrement des coups d'œil – face à lui, ou parfois d'un côté puis l'autre – vers son auditoire. Une fois l'exercice achevé, le prince Charles a, comme il l'avait fait à son entrée, suivi la couronne placée sur son coussin de velours pourpre, en saluant à sa sortie d'un signe de tête chaque côté de la salle.

A sa gauche, à la place où il se trouvait habituellement, son épouse Camilla, vêtu d'une tenue bleu marine, avait pris place, tandis que son fils aîné William, 39 ans, deuxième dans l'ordre de succession, se trouvait à sa droite, en jaquette et arborant ses médailles pour sa première participation à l'événement. C'était la première fois en près de soixante ans et la troisième fois en soixante-dix ans de règne que la reine Elizabeth II manquait cet événement annuel. Elle avait déjà délégué ce discours lorsqu'elle était enceinte, respectivement en 1959 et 1963.