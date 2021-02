Royaume-Uni : Larry le chat fête sa première décennie au 10 Downing Street

Le 10 Downing Street à Londres (Royaume-Uni), l’adresse officielle du Premier ministre britannique, est aussi l’adresse du chat le plus célèbre de Grande Bretagne : Larry the cat. Il fête ses dix ans de collocation avec les différents Premiers ministres qui se sont succédés depuis 2011. Avant Boris Johnson, Larry a en effet fait équipe avec David Cameron et Theresa May. Le félin est devenu une mascotte, se délectant du protocole : les policiers lui ouvrent la porte d’entrée à sa guise.

Un outil de communication

Bien entendu, Larry est aussi un outil de communication pour l’image du gouvernement. Sa popularité chez les Britanniques n’en a toutefois jamais souffert. “C’est lui le boss”, s’amuse un passant. Une chose est sure, Larry passe plus de temps à se prélasser qu’à chasser les souris, ce qui était pourtant sa mission première lors de son recrutement. Avec un sens très pointu de la politique, Larry a compris que son image compte tout autant que son bilan ce chasseur de souris. Alors, dès qu’une caméra approche, il sait se mettre en évidence et se rendre indispensable.

Le JT

Les autres sujets du JT