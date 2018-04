Royaume-Uni : la royauté continue d'émouvoir

Le Royaume-Uni a célébré les 92 ans de la reine Elizabeth II et attend la naissance du nouvel enfant de Kate et William. "La duchesse Kate peut accoucher d'un instant à l'autre. L'hôpital St-Mary de Londres est déjà complètement bouclé. Ce sera le troisième enfant du couple de Kate et William. Après le petit prince George et la petite princesse Charlotte, on ne sait pas si ce sera un garçon ou une fille. [...] Il ou elle sera cinquième dans l'ordre de succession au trône", explique Loïc de La Mornais en direct de Londres ce dimanche 22 avril.

Une reine étonnante

Ce samedi 21 avril, le Royal Albert Hall de Londres a accueilli de nombreux invités de marque en l'honneur du 92e anniversaire de la reine Elizabeth II. Les plus grandes stars, qui sont aussi ses sujets, ont chanté pour elle. Un règne de 66 ans, 13 Premiers ministres britanniques, 20 000 visites officielles : la reine accumule les records. C'est sans doute son fils Charles qui lui rendra l'hommage le plus touchant.

