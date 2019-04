Royaume-Uni : la police arrête plus de 200 manifestants écologistes

Ils affirment être "prêts à sacrifier leur liberté pour cette cause". Au total, 209 manifestants ont été arrêtés à Londres, mardi 16 avril, a annoncé la police londonienne au deuxième jour des blocages organisés par le mouvement Extinction Rebellion qui réclame un "état d'urgence" climatique.

Rebels at #OxfordCircus are sitting down in preparation for mass arrests. This is our rebellion. We use our fragile bodies in disobedient resistance against a criminal government that does not act to save all life and our future. #Courage #JoinUs pic.twitter.com/Sy8zlhQ4DW