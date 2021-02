Royaume-Uni : Elizabeth II a célébré ses 69 ans de règne

Du haut de ses 94 ans, Elizabeth II totalise 69 ans de règne. Samedi 6 février, elle célébrait l'anniversaire de son accession au trône, survenue en en 1952 après le décès de son père, George VI. Pour l'occasion, le journal de 23 Heures de franceinfo revient sur son destin hors-norme. Le 20 novembre 1947, elle épouse celui qu'elle a choisi et qu'elle impose à sa famille : Philip Mountbatten, prince de Grèce et du Danemark. Pour Londres, à la sortie de la guerre, le couple incarne l'avenir de la monarchie.

Garante de l'unité du pays

Le 2 juin 1943, la jeune femme est officiellement couronnée dans l'abbaye de Westminster. Elle prête serment et promet de servir de son peuple. Elizabeth II est garante de l'unité et de la stabilité du pays, mais elle ne gouverne pas. L'exercice du pouvoir est l'affaire du Premier ministre. Témoin majeure de l'histoire, elle a traversé les décennies, sillonné le monde et rencontré des dizaines de chefs d'État.