Royaume-Uni : deux adolescents condamnés à la perpétuité pour le meurtre d'une jeune fille transgenre

C'est une affaire qui avait créé une vive émotion l'année dernière au Royaume-Uni. Deux adolescents de 16 ans ont été condamnés, vendredi 2 février, à la prison à perpétuité pour le meurtre à coups de couteau de Brianna Ghey, adolescente transgenre de 16 ans. Le 11 février 2023, elle avait été poignardée une trentaine de fois à la tête, au cou, à la poitrine et au dos avec un couteau de chasse, après avoir été attirée dans un parc situé près de Warrington, dans la région de Liverpool, où elle résidait.

A la mesure du choc suscité, le tribunal de Manchester a pris la décision exceptionnelle de révéler les noms de ces deux mineurs, Scarlett Jenkinson et Eddie Ratcliffe, décrits lors de l'enquête comme étant fascinés par "la violence, la torture et la mort", avec une véritable "soif de tuer". La juge Amanda Yip a qualifié le meurtre de "brutal, et planifié, sadique par nature", en prononçant leur peine, assortie de peines de sûreté de respectivement 22 ans et 20 ans, d'une sévérité rare pour des mineurs.

Des dizaines de SMS avant le passage à l'acte

Pendant les quatre semaines d'un procès éprouvant, les deux adolescents se sont mutuellement renvoyé la responsabilité du meurtre. Ils ont finalement été reconnus coupables tous les deux en décembre. Quelques jours plus tard, Scarlett Jenkinson a reconnu pour la première fois auprès d'un psychiatre avoir poignardé Brianna, a déclaré vendredi au tribunal la procureure Deanna Heer.

La jeune fille a ainsi avoué avoir "arraché le couteau des mains d'Eddie", qui ne connaissait pas Brianna avant le meurtre, et porté la majorité des coups, a-t-elle rapporté, se disant "satisfaite et excitée par ce qu'elle faisait". Avant de passer à l'acte, ils avaient planifié le meurtre de l'adolescente pendant des semaines en s'envoyant des dizaines de SMS. Si certains messages d'Eddie Ratcliffe comprennent des commentaires transphobes à l'encontre de Brianna, la motivation du passage à l'acte de Scarlett Jenkinson était "le désir de tuer", a souligné la juge.