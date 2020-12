Royaume-Uni : des milliers de routiers bloqués à Douvres

La ville de Douvres (Royaume-Uni) est envahie par les camions. La moindre place de parking est occupée depuis 36 heures, alors que le pays est coupé du reste de l'Europe. Sur place, les routiers craignent de ne pas pouvoir rentrer chez eux pour les fêtes de fin d'année. Deux Français, rencontrés par les équipes de France Télévisions, assurent qu'ils attendent sans savoir si la situation va se débloquer.

Reprise du trafic le 22 décembre au soir ?

Les chauffeurs qui transportent des produits frais sont particulièrement craintifs : ils sont obligés de laisser tourner leur camion à l'arrêt pour continuer d'alimenter les frigos. Le système D est de mise pour ces transporteurs, qui ne peuvent même pas se doucher. "On ne sait pas combien de temps on va devoir rester ici, ni si on va faire un test", confie l'un d'eux au micro de France 2. Tous espèrent que le trafic reprendra mardi 22 décembre au soir.

