Royaume-Uni : Boris Johnson et Nigel Farage remplacés par une sculpture de glace lors d'un débat sur le climat

L'initiative n'a pas été appréciée par tous. Le Parti conservateur britannique s'est plaint, auprès du régulateur des médias, du choix d'une chaîne de télévision de mettre une sculpture de glace à la place vacante du Premier ministre Boris Johnson, lors d'un débat télévisé sur le climat jeudi 28 novembre. Le Parti du Brexit, dont le leader Nigel Farage avait aussi décliné l'invitation au débat, a été traité de la même manière.

Plusieurs dirigeants de partis politiques ont, en effet, été invités à participer à un débat consacré à l'urgence climatique jeudi soir sur Channel 4, dans le cadre de la campagne pour les élections du 12 décembre. Alors que Boris Johnson a choisi de bouder ce débat, la chaîne de télévision l'a remplacé par un bloc de glace avec le logo du parti conservateur, fondant petit à petit, pour illustrer le réchauffement climatique.

These two ice sculptures - which represent the emergency on planet earth - will take the place of Boris Johnson and Nigel Farage tonight after they declined our invitation to attend a party leaders' #ClimateDebate



