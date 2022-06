Royaume-Uni : au pays des prospecteurs de trésors

Au Royaume-Uni, la prospection amateure de trésors est plus facile à pratiquer qu'en France. Le pays accueille même le plus grand festival de détection de trésors d'Europe.

Les bords de la Tamise, à Londres (Royaume-Uni) regorgent de petits trésors. "Ici, deux fois par jour, la marée rapporte 2 000 ans d'histoire sur les bords", assure Haley Whitson. Elle est une "mudlarker", ce qui signifie fouilleur de boue. La chasse aux trésors est en vogue dans le pays, qui accueille chaque année le plus grand festival de détection de trésors d'Europe. "À partir d'une petite pièce, on en apprend plus sur l'Empire romain et sur l'histoire. Ce n'est pas juste marcher avec des détecteurs", affirme Lukasz Wlodarski prospecteur de trésors amateur.

Les archéologues aident les amateurs

En France, la détection à des fins archéologiques est soumise à autorisation. Au Royaume-Uni, des archéologues aident eux-mêmes les prospecteurs de trésors à authentifier leurs découvertes. "Ce sont des endroits où nous, les archéologues, on ne cherche pas, parce qu'il n'y a pas de projet de fouille", explique Kurt Adams, archéologue. Durant le festival, des restes d'épée ou des pièces d'or ont été découverts.