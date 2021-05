Chasseurs de trésors : l'art de la recherche d'épaves dans les Cornouailles

La rédaction du 13 heures est allée à la rencontre de chasseurs d'épaves dans les Cornouailles, surnommée la côte des naufragés en Angleterre. Dans l'histoire, beaucoup de bateaux y ont sombré et il y a, dit-on, un trésor englouti au fond de l'océan de plus d'un milliard et demi d'euros.

Au large des Cornouailles (Angleterre), il existe des trésors engloutis depuis des siècles. Les eaux turquoise, en apparence calmes, sont une terre de naufrages à cause des tempêtes et des fonds rocheux. Des milliers d'épaves y reposent ; des navires marchands ou militaires, couverts de coraux. Dans l'un d'entre eux, on peut même distinguer le poste de commandement dans l'obscurité. Ces ruines sous-marines sont devenues le terrain d'aventure de plongeurs passionnés.



De nombreux trésors

Des plongeurs tentent de trouver un yacht encore jamais localisé. Il aurait coulé il y a plus de 30 ans. L'exploration commence, et très vite un indice : un casier de pêche oublié. Mais après une heure de recherches, l'équipe fait chou blanc. Les déconvenues sont rares : avec plus de 6 000 épaves englouties, les plongeurs découvrent régulièrement des vestiges. Certains sont même visibles directement sur le rivage à marée basse. Les objets précieux aussi sont nombreux : boussoles, grenades, balles et cartouches, tout ce que les bateaux portaient entre l'Europe et l'Amérique.