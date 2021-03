Royaume-Uni : au pays de Galles, un village envahi par des chèvres

À Llandudno, une bourgade côtière du pays de Galles (Royaume-Uni), un troupeau de chèvres affamées a fait irruption dans les rues. Les habitants ont toutes les peines du monde pour les déloger. "Je conduisais, elles étaient là, elles n'ont pas bougé", confie une jeune femme au micro de France Télévisions. "Je ne sais pas si elles sont dangereuses, mais je n'ai pas envie de m'approcher", avance une Galloise.

Un programme de contraception

À cause du Covid-19, les autorités ont été débordées. Pour les humains, il n'y aura aucun danger ; les biquettes ne s'en prennent qu'aux lauriers. Chaque printemps, elles descendent des falaises voisines, mais cette année, le cheptel est plus nombreux qu'à l'accoutumée. "On essaie de contrôler leur nombre à travers un programme de contraception. Cela demande beaucoup d'efforts, on a beaucoup de volontaires pour surveiller les chèvres. Mais l'été dernier, on n'a pas pu le faire, et les chèvres en ont profité", explique Louise Emery, conseillère du comté de Conwy.