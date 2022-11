Royaume-Uni : après cinq ans de silence, l'horloge de Big Ben retentit à nouveau

Big Ben est sorti de son silence. Les premiers carillons de l'horloge emblématique londonienne ont retenti à 11 heures, heure anglaise (midi en France), dimanche 13 novembre, à l'occasion du "Dimanche du Souvenir", qui célèbre l'armistice de la Première guerre mondiale et rend hommage aux victimes des guerres. Le carillon de quatre cloches sonnera ensuite tous les quarts d'heure, et Big Ben toutes les heures, comme elle l'avait fait pendant 158 ans avant sa rénovation.

As the first chimes of Big Ben ring out at 11am, a two-minute silence begins, the King stands before the Cenotaph in his role as head of state. pic.twitter.com/G7S6honknq