Solidarité, émotion, inflation... Le roi Charles III a adressé son premier message de Noël aux Britanniques

Alors que l'inflation atteint les 11% outre-Manche, Charles III a également rendu "hommage à tous ces gens" qui donnent "nourriture", "argent", ou leur "temps" si "précieux".

C'est son premier message de Noël depuis son accession au trône. "Je ne vous remercierai jamais assez pour l'amour et la sympathie que vous avez manifesté à toute notre famille" après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II en septembre, a déclaré le roi Charles III, dimanche 25 décembre. Il a également souligné à quel point cette fête est émouvante pour "tous ceux qui ont perdu des proches".

Vêtu d'un costume bleu, le souverain de 74 ans s'est exprimé de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où reposent sa mère et son père le prince Philip. Dans son message, il a salué militaires et services d'urgence, "qui travaillent sans relâche" pour la sécurité du pays, ainsi que les personnels de santé, alors que les infirmières ont récemment observé une grève inédite.

"Je veux particulièrement rendre hommage à tous ces gens merveilleusement gentils qui si généreusement" donnent "nourriture", "argent", ou leur "temps" si "précieux", a-t-il ajouté, en ces moments "de grandes inquiétudes et d'épreuves". Le roi a cité ceux qui sont confrontés à la guerre, la faim ou les catastrophes naturelles ainsi que ceux "ici qui cherchent des moyens de payer leurs factures ou de nourrir et chauffer leurs familles" alors que l'inflation frôle les 11%. "Une solidarité si sincère est l'expression la plus inspirante d'aimer son voisin comme soi-même", a-t-il souligné.

"Quelle que soit votre foi, ou que vous n'en ayez aucune, c'est dans cette lumière source de vie et avec la véritable humilité qui réside dans le service aux autres que je pense que nous pouvons trouver l'espoir pour l'avenir", a-t-il ajouté, souhaitant un "Noël de paix, de bonheur et de lumière éternelle".