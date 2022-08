Plus de la moitié du Royaume-Uni est déclarée en état de sécheresse

Le pays a connu son premier semestre le plus sec depuis 1976, et fait face à une nouvelle vague de chaleur.

Si la France est particulièrement affectée par le manque d'eau, elle n'est pas la seule. L'état de sécheresse a été déclaré sur plus de la moitié du Royaume-Uni, selon le gouvernement britannique vendredi 12 août.

L'Agence pour l'environnement britannique a placé huit des 14 zones découpant le pays en état de sécheresse, principalement au sud et à l'est du pays. Deux zones supplémentaires pourraient elles aussi passer en état de sécheresse plus tard en août, selon le Guardian (en anglais).

Il s'agit du deuxième niveau sur l'échelle d'alerte, qui en compte quatre. Ce changement autorise la mise en place de mesures de restriction d'eau supplémentaires, plusieurs entreprises ayant déjà interdit l'arrosage des jardins. "Les approvisionnements essentiels en eau sont sûrs" , ont indiqué le ministère et l'agence pour l'Environnement dans un communiqué.

Nouvelle alerte pour "chaleur extrême"

Le Royaume-Uni connaît une sécheresse inédite : le mois de juillet était le plus sec jamais enregistré dans certaines régions, et le premier semestre était le plus sec depuis 1976. La situation est telle que la source de la Tamise est à sec et le fleuve qui traverse Londres ne commence à couler qu'environ huit kilomètres plus en aval, du jamais vu.

L'état de sécheresse, déclaré pour la première fois depuis 2018, intervient en pleine nouvelle vague de chaleur au Royaume-Uni. Une alerte orange "chaleur extrême" est en cours depuis jeudi et jusqu'à vendredi sur la quasi-totalité du sud de l'Angleterre et une partie du Pays de Galles, selon le prévisionniste britannique Met Office. En juillet, le pays avait émis la première alerte rouge pour "chaleur extrême" de son histoire, avec des températures pouvant atteindre les 40 degrés.