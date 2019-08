Pays de Galles : une ville veut installer des toilettes publiques "anti-rapports sexuels"

Pas de galipettes aux toilettes. La mairie de Porthcawl (Royaume-Uni) veut investir dans des WC publics ultra-équipés visant empêcher les actes de vandalisme et les "activités sexuelles inappropriées", rapporte Wales Online (en anglais), vendredi 16 août.

Des détecteurs de mouvement doivent être installés pour repérer les secousses trop brusques. En cas d'activité anormale, le système déclencherait l'ouverture des portes, des jets d'eau à l'intérieur et une alarme sonore. Le sol serait aussi équipé de capteurs empêchant l'accès aux toilettes à plus d'une personne à la fois. Cette dernière particularité a été accueillie avec scepticisme par des internautes, comme cette femme qui affirme "faire largement le poids de deux ados" et s'inquiète de voir certaines personnes empêchées d'accéder à ce petit coin high-tech.

Weight sensitive floors to detect more than 1 user? What baseline weight are they using? I'm easily the weight of 2 teenagers! And what about people who need assistance? I have to go in with my kids. Porthcawl public toilet plan includes anti-sex measures https://t.co/un00GEjO04