Pas-de-Calais : bientôt un pont sur la Manche ?

C'est une déclaration de Boris Johnson qui fait la Une des journaux en Angleterre. Le fantasque ministre des Affaires étrangères a lancé l'idée jeudi 18 janvier : construire un pont entre la France et l'Angleterre. Un ouvrage de 35 kilomètres au-dessus de la Manche pour relier les deux rives. Pour ce défenseur du Brexit, sortir de l'Europe ne signifie pas rompre les relations avec la France, bien au contraire. "Notre succès économique dépend d'une bonne infrastructure et de bonnes connexions. Et si le tunnel sous la Manche n'était qu'un premier pas ?", a-t-il tweeté.

Techniquement possible

Une idée jugée irréaliste par les Londoniens, habitués aux déclarations fantaisistes de Boris Johnson. Côté français : à Calais (Pas-de-Calais), porte vers l'Angleterre avec ses ferries, on ne croit pas non plus à ce pont. "C'est n'importe quoi", dit un pêcheur sur place. Réaliser un pont de 35 kilomètres entre la France et l'Angleterre serait pourtant techniquement possible. Mais selon ce spécialiste qui a construit le viaduc de Millau, un problème demeure : le trafic intense de bateaux dans la zone.

Le JT

Les autres sujets du JT