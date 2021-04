Mort du prince Philip : les obsèques se dérouleront à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor

La cérémonie d'obsèques du prince Philip Mountbatten, décédé vendredi 9 avril à l'âge de 99 ans, devrait se dérouler dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor (Royaume-Uni). "Le prince Philip ne voulait pas de grande cérémonie en public. Il souhaitait des obsèques en petit comité, avec une tonalité militaire", précise le journaliste Matthieu Boisseau en direct de Londres pour le 20 Heures de France 2.



La crise sanitaire limite le nombre d'invités

Les obsèques se dérouleront donc à Windsor en présence de la famille royale, de dirigeants politiques britanniques et du Commonwealth, "mais pas plus", ajoute le journaliste. La crise sanitaire empêche, en effet, la tenue de grands rassemblements au Royaume-Uni. "L'entourage de la reine Elizabeth II et le gouvernement ont appelé les Britanniques à ne pas se rassembler en masse devant les résidences royales", indique Matthieu Boisseau, qui affirme aussi qu'une autre question demeure : Meghan Markle et le prince Harry, actuellement aux États-Unis, assisteront-ils aux obsèques ? "Il y a une question sur Meghan, parce qu'elle est enceinte de son deuxième enfant, c'est possible que le voyage soit un peu long", admet Stéphane Bern, présent sur le plateau du 20 Heures de France 2.