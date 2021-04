Mort du prince Philip : dans le Berry, une commune longtemps écossaise pleure le duc d’Édimbourg

À plus de 600 kilomètres du Royaume-Uni, au cœur du Berry, la commune d’Aubigny-sur-Nère a rendu hommage au prince Philip. Cette petite ville du Cher a été écossaise pendant 400 ans, avant d’être rendue à la France au XVIIe siècle. Le duc d’Édimbourg, mort vendredi 9 avril à 99 ans, était le chef de tous les clans écossais. "C’est une perte pour le monde des porteurs de kilt et des représentants des clans écossais en France, qui sont nombreux", explique Robert Amyot Mackinnon, représentant du clan Mackinnon en Europe. Dimanche, il a joué un air de cornemuse pour la famille royale en deuil.

Une petite É cosse en France

Ce passé est visible à chaque coin de rue, et les habitants se disent touchés par sa mort. "Nous on vit avec ça depuis toujours, il y en a beaucoup qui sont en kilt, il y a eu beaucoup de fêtes franco-écossaises", confie une riveraine. La France avait offert ce duché à John Stuart, chef de l’armée écossaise pour avoir combattu les Anglais aux côtés de Jeanne d’Arc, pendant la guerre de Cent Ans. La commune fête chaque année en juillet cette amitié franco-écossaise et réitéra cette célébration en 2021 si les conditions sanitaires le permettent.