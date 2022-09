Il a fait la queue, comme tout le monde. L'ex-footballeur britannique David Beckham s'est recueilli devant le cercueil de la reine Elizabeth II, vendredi 16 septembre, au palais de Westminster, à Londres, après une longue attente débutée au milieu de la nuit.

Arrivé "à 2h15", l'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre s'est mêlé à la foule dans la capitale britannique. "Nous voulons tous être ici ensemble, vivre quelque chose pour célébrer la vie incroyable de notre reine. Quelque chose comme aujourd'hui est fait pour être partagé", a-t-il affirmé à la BBC.

Aux côtés des anonymes avec qui il a vécu cette expérience, l'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid a raconté avoir "mangé des Pringles, des [bonbons] Sherbet Lemons, des sandwichs, des donuts". L'une de ses voisines a exprimé son respect pour l'ex-Parisien, qui a reconnu quelques douleurs "au dos et aux pieds". "Il a tenu bon avec nous", a-t-elle salué.

Au micro de la chaîne ITV, le joueur a aussi évoqué l'émotion qui l'étreignait chaque fois qu'il chantait l'hymne national avant un match de football. "C'était quelque chose qui voulait dire tellement de choses pour nous", se souvient-il.

