Royaume-Uni : Charles III a effectué ses premiers pas en tant que roi

Le prince Charles a connu son premier bain de foule et sa première audience en tant que roi, vendredi 9 septembre. Il a reçu la Première ministre, Liz Truss, et s'est adressé aux Britanniques dans un discours.

Le visage endeuillé et ému, Charles III s'est exprimé en tant que roi pour la première fois, vendredi 9 septembre au soir. "Cette promesse de servir jusqu'à la fin de sa vie que la reine a tenue, je la renouvelle à vous tous aujourd'hui. Outre la douleur personnelle que toute ma famille ressent, nous partageons aussi avec beaucoup d'entre vous au Royaume-Uni, dans les pays où la reine était à la tête dans le Commonwealth et à travers le monde, une profonde reconnaissance pour les plus de 70 ans durant lesquels ma mère, en tant que reine, a servi les gens de tant de nations", a-t-il notamment déclaré.

Premier bain de foule

Dans l'après-midi, il s'est adonné à son premier bain de foule devant le palais de Buckingham, à Londres. Il a été accueilli par les clameurs et l'hymne entonné, "Dieu sauve le roi". Il a même reçu au passage un bisou sur la joue. Une scène inimaginable du temps de sa mère.