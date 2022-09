Mort d’Elizabeth II : le parcours d’une reine pour son dernier voyage

Lentement, sans un bruit, le corbillard d’Elizabeth II a quitté Balmoral (Écosse), dimanche 11 septembre. Il était un peu plus de 10 heures lorsque le cercueil a pris la route, recouvert de l’étendard royal écossais sur lequel était posé une simple couronne de fleurs blanches. La reine a entamé son dernier voyage. Elle a parcouru près de 300 km à travers des petites routes de campagne verdoyantes qu’elle aimait tant.



Des haies d’honneur

Juste derrière elle, sa fille, la princesse Anne, était dans une limousine avec son mari, pour suivre le cercueil. Ils ont d'abord traversé le village de Ballater (Écosse), où la reine avait ses habitudes. L’émotion y était particulièrement intense. "C’est très poignant et calme", a témoigné une femme. Puis, le convoi a fait route vers la ville d’Aberdeen (Écosse). En bordure de champs, une haie d’honneur a été formée par des tracteurs. Un peu plus loin, des cavaliers se sont alignés en rang pour rendre hommage à leur souveraine. Le parcours s’est achevé en fin d’après-midi à Édimbourg, capitale écossaise et résidence officielle de la couronne.