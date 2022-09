Mort d’Elizabeth II : derniers hommages du peuple britannique avant la cérémonie officielle

William et Harry en uniforme, accompagnés de six cousins sont arrivés à Westminster (Londres, Royaume-Uni), samedi 17 septembre. Ils entourent le cercueil de la reine pour la veillée des petits-enfants. Un peu plus tôt, le roi Charles III et son fils William avaient improvisé, ensemble, un bain de foule à la rencontre des Britanniques qui attendaient de venir s’incliner devant le cercueil d’Elizabeth II. Le nouveau roi a pris le temps de serrer des mains et d’échanger quelques mots. Accueilli chaleureusement, William s'est préoccupé des conditions d’attente du public.



500 chefs d’Etat et têtes couronnées attendus

William et Charles sont repartis chacun de leur côté, après une demi-heure de déambulation. Le public, lui, a continué de faire la queue pour accéder au Westminster Hall et pouvoir rendre un dernier hommage à la reine Elizabeth II. Les Britanniques ont jusqu’à lundi matin pour et s’incliner devant le cercueil de la souveraine. Ce sera ensuite le temps des funérailles, où 500 chefs d’Etat et têtes couronnées sont attendus. Les dirigeants du Commonwealth sont déjà arrivés à Londres. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est recueilli samedi devant la dépouille d’Elizabeth II.