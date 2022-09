Mort d'Elizabeth II : les Écossais nombreux pour rendre un dernier hommage à la reine

La dépouille de la reine Elizabeth II est arrivée à Édimbourg (Ecosse) dans la journée du dimanche 11 septembre. Le public y était présent en nombre et l’émotion très forte. "Je me trouvais justement dans cette foule, à environ 200 m du palais d’Holyrood. C’était très impressionnant de voir tous ces visages profondément émus", raconte le journaliste Mathieu Boisseau, en direct d’Édimbourg. "Après l’hommage populaire de cet après-midi, place demain à l'hommage religieux. Une procession quittera le palais à 15h35, heure française, et 20 minutes plus tard, elle rejoindra à la cathédrale Saint-Gilles où une messe est organisée", poursuit-il.

Des Ecossais prêts à faire de la route pour Elizabeth II

"La famille royale sera présente, dont le roi Charles III. Ils participeront également à une veillée et le public pourra approcher du cercueil d’Elizabeth II. Il y aura, à n'en pas douter, beaucoup de monde et une longue file d'attente. Car certaines des personnes avec qui j'ai pu discuter cet après-midi m'ont expliqué que ce soir, elles allaient rentrer chez elles, parfois à plusieurs heures de route, et revenir demain", conclut Mathieu Boisseau.