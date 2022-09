Mort d'Elizabeth II : le roi Charles III multiplie les bains de foule

Charles III multiplie les bains de foule à la rencontre de ses sujets. "On peut dire qu'il s'offre aux gens. Il se laisse toucher, attraper par l'épaule, embrasser sur la joue, ce qui était tout simplement inimaginable du temps d'Elizabeth II. En fait, on assiste à un changement de style radical", rapporte le journaliste Ambroise Bouleis, en direct de Londres, samedi 17 septembre.

Soigner sa cote de popularité

"Fini le principe de la lèvre supérieure, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'importance de cacher ses émotions, qui primait du temps d'Elizabeth II", poursuit le journaliste. Le nouveau roi Charles III ne cache pas ses émotions, car "il semble avoir compris que c'est ce qui l'aiderait à gagner en popularité, à le rendre plus humain, lui qui souffre d'un léger déficit de popularité par rapport à sa mère, qui faisait l'unanimité", explique Ambroise Bouleis. Une grande part de communication et de stratégie, donc, derrière chacune de ses apparitions en public.