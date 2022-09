Mort d'Elizabeth II : le cours passionné d'un professeur d'anglais du Nord

Vendredi 9 septembre, Christophe Baudry, professeur d'anglais à Mons-en-Barœul (Nord), avait préparé un cours particulier pour toutes ses classes. Il a consacré ses leçons au décès de la reine Elizabeth II, qui l'a toujours fasciné. "On s'est dit qu'il allait mal le vivre. Du coup, je lui ai envoyé un message", confie une élève. La reine d'Angleterre, il en connaît tout.



Une lettre pour Buckingham Palace

Il a ainsi organisé un petit quiz dans la classe. "Cette passion de la reine me vient de quand j'étais élève en sixième, de professeurs d'anglais qui m'ont fait aimer l'anglais et la monarchie", explique Christophe Baudry. Après les 70 ans de règne, le professeur a abordé la ligne royale, et la succession d'Elizabeth II. En 2017, des élèves de sixième avaient écrit à la reine pour lui souhaiter un joyeux Noël. Buckingham les avait remerciés. Ils écriront à nouveau, dans les prochains jours, une carte de condoléances.