Mort d'Elizabeth II : le cercueil attendu à Londres où les Britanniques vont pouvoir lui rendre hommage

À partir de mardi 13 septembre au soir, les Britanniques vont converger vers la capitale, Londres, où doit arriver dans les prochaines minutes le cercueil de la reine Elizabeth II. "Le dispositif militaire et policier est de plus en plus visible. 10 000 hommes sont mobilisés, venus de tout le pays", déclare Stéphanie Perez en direct de Londres, mardi 13 septembre.

Le public va pouvoir se recueillir 24h/24

"Les hôtels affichent complet pour les prochains jours avec parfois des prix qui donnent le vertige. Plus de 300 % pour une chambre dans le centre de Londres", précise la journaliste. "Demain, en début d'après-midi, le cercueil de la souveraine devrait quitter le palais de Buckingham pour une procession dans le centre de Londres en présence de la famille royale", poursuit-elle. Le public va ensuite pouvoir se recueillir à Westminster 24h/24h.