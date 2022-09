Mort d'Elizabeth II : Emmanuel Macron attendu à l'ambassade britannique

Jeudi 8 septembre, la reine britannique Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans. Le président Emmanuel Macron était attendu à l'ambassade britannique, à Paris, vendredi 9 septembre, à midi. "Mais, pour l'instant, il n'est pas encore là. Il devrait donc arriver dans les prochaines minutes", explique la journaliste Anne Bourse, en direct du 12/13 de France 3. "Une fois qu'il sera là, il signera le registre de condoléances qui se trouve dans le hall de l'ambassade", poursuit la journaliste.



"Une page de leur histoire qui se tourne"

"À l'extérieur, le drapeau est en berne. Il y a deux portraits sur la façade de l'ambassade : l'un qui date de 1953, lors du couronnement de la reine, et l'autre lors de son jubilé", indique Anne Bourse. "Il y a beaucoup de journalistes devant l'ambassade. Mais il y aussi des dizaines de personnes, notamment des Anglais, qui passent ici pour rendre hommage. Tous sont émus et tristes. Ils parlent de la reine comme d'une mère ou d'une grand-mère, et ils répètent que c'est une page de leur histoire qui se tourne", précise la journaliste.