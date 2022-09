Mort d’Elizabeth II : jusqu’à 24 heures d’attente pour rendre hommage à la souveraine

A. Lay, C. Duval, S. Guibout, J. Cohen-Olivieri

Vendredi 16 septembre, l’accès à la file d’attente pour rendre hommage à Elizabeth II a été suspendu. La file avait atteint plus de 8 km aux abords de Westminster Hall. Parmi les milliers d’anonymes, une icône du foot britannique, David Beckham.

La file d’attente est stupéfiante, historique. Vendredi 16 septembre, cela fait trois jours que des milliers de Britanniques serpentent le long de la Tamise pour dire adieu à leur reine. "On m’avait dit que cela durerait 30 heures. J’étais prête à le faire. S’il le fallait, j’aurais même attendu trois jours, même plus", déclare une femme, qui porte un drapeau britannique sur ses épaules. La file, très calme, envahit même les rues.



Une fille rouverte

Un record a été franchi vendredi 16 septembre, avec une file de 8 km de long et 14 heures d’attente, alors l’ordre a été donné de ne plus laisser entrer personne dans la file. Dans la queue : des royalistes, des familles, et même des stars. Caché sous une casquette, David Beckham, l’ancien footballeur britannique, dit avoir fait 12 heures de queue. Il est rentré à Westminster les deux rougis. Vendredi soir, la fille a rouvert, car le monde continue d’affluer. L’attente est estimée à 24 heures.