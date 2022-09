Irlande du nord : première visite officielle sous tension pour Charles III

Acclamé par la foule, le roi Charles III et son épouse Camilla était à Belfast, mardi 13 septembre. Il s'agit de sa première visite en tant que monarque et il veut se montrer proche du public. Grand sourire, il enchaîne les poignées de main. Devant un parterre de fleurs l'hymne "God saves the King" est entonné. 21 coups de canons sont tirés avant de se réunir avec les responsables politiques de la région.

Une première épreuve politique

Tous sont présents, sauf les représentants du parti irlandais et républicain, en faveur de l'indépendance de l'Ecosse. Une première épreuve politique pour Charles III qui promet une réconciliation. "Je prends sur moi ce nouveau devoir et avec l'aide de Dieu je suis résolu à rechercher le bien-être de tous les habitants d'Irlande du Nord", a déclaré le roi. Une cérémonie religieuse s'en est suivie à la cathédrale. La messe est retransmise en direct à l'extérieur. "C'est très symbolique pour nous qu'il soit là", dit une Irlandaise.