Funérailles d’Elizabeth II : en Bretagne, la cérémonie suivie de près par les Britanniques

À Gouarec (Côte-d’Armor), une petite ville de Bretagne, on compte 200 Britanniques pour 900 habitants. Lundi 19 septembre, le maire de la ville, Jérôme Lejart, a voulu rendre hommage à la reine en commençant par mettre les drapeaux en berne. "C’est une forme de compassion mais aussi pour l’ensemble de la population, c’est un événement important", explique-t-il. Par dizaine et en silence, les Anglais de Bretagne sont invités à rédiger souvenirs et émotions dans un livre.



"J’ai grandi avec la reine"

L’un d’eux admet être ému "beaucoup plus que ce qu’il n’avait imaginé". Certains clament même un dernier merci à la reine. À Gouarec, une certaine amitié franco-anglaise est aussi célébrée en ce jour particulier. "J’ai grandi avec la reine, elle va me manquer", affirme un de ces Anglais. À quelques kilomètres de là, chez Rodney, 81 ans, ils sont réunis au salon, les yeux figés sur les funérailles qui passent en direct à la télévision. "Si on avait pu aller en Angleterre, on aurait fait la queue pour voir le cercueil de la reine", dit-il.