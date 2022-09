Funérailles d'Elizabeth II : "Avec toute mon affection et ma dévotion", écrit Charles III dans les derniers mots pour sa mère

Le dernier message. Charles III a déposé un dernier mot sur le cercueil de sa mère, la reine Elizabeth II, visible lors des funérailles d'État organisées lundi 19 septembre à Londres.

"In loving and devoted memory. Charles R.", peut-on lire sur ce mot déposé au sommet de la gerbe de fleurs, soit en français "En souvenir aimant et dévoué - Charles R." Le "R" signifiant "Rex", roi, en latin.

The card on top of the coffin is from the King to his late mother: He wrote: ‘In loving and devoted memory. Charles R’. pic.twitter.com/9FNHNiehiv

Cette carte n'est d'ailleurs pas le seul élément du cercueil qui est à l'initiative de Charles III. Le roi est également à l'origine de la composition de la couronne florale qui orne le cercueil. Cette dernière contenait des feuillages de romarin et de chêne, mais également de myrte, issu d'un plant cultivé à partir du myrte qui était présent dans le bouquet de mariage d'Elizabeth II en 1947.

At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW