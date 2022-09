EN IMAGES. Mort de la reine Elizabeth II : de Marilyn Monroe à Donald Trump, une vie parmi les grands de ce monde

En traversant les décennies sur le trône du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth, Elizabeth II a rencontré les personnalités qui ont fait l'actualité de la seconde moitié du XXe siècle, et bien plus encore.

Baisser la tête pour la saluer (pour mesdames, effectuer simultanément une génuflexion), attendre qu'elle vous tende la main et ne pas entamer soi-même la conversation, l'appeler "Votre Majesté" et, surtout, ne jamais lui demander de poser pour un selfie. Telles étaient les règles en vigueur quand vous rencontriez la reine Elizabeth II, morte le jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. >> Mort de la reine Elizabeth II : suivez en direct les dernières informations et les réactions après le décès de la souveraine Au cours de son règne de plus de 70 ans, le plus long jamais observé dans l'histoire britannique, Elizabeth II semble avoir rencontré la Terre entière : des personnalités politiques, des stars de la chanson ou du cinéma, des chefs et cheffes d'Etat et de gouvernement, mais aussi des sportifs et de hauts responsables religieux. Des années 1950 au début de son règne jusqu'au premier quart du XXIe siècle, la reine a promené ses chapeaux dans les hautes sphères du monde entier, suivant les modes, les changements de régime et autres bouleversements de son temps. Franceinfo a selectionné quelques-unes de ces rencontres, parfois historiques, parfois anecdotiques.

1 | 24 Elizabeth II serre la main du Premier ministre britannique, Winston Churchill, le 4 avril 1955, après un dîner organisé au 10 Downing Street. La toute jeune reine voit en ce "vieux lion", héros militaire et ami de son père, un mentor. STF / AFP

2 | 24 Marilyn Monroe tend la main en direction d'Elizabeth II, alors qu'elle rencontre la reine à l'occasion de la première à Londres du film "La Bataille du Rio de la Plata", le 15 juin 1956. HARRY MYERS / REX FEATU / REX / SIPA

3 | 24 La reine reçoit le président français, Charles de Gaulle, le 5 avril 1960. Ce jour-là, elle vient accueillir le chef d'Etat en carosse à la gare de Victoria Station, à Londres. REG SPELLER / HULTON ROYALS COLLECTION / GETTY IMAGES

4 | 24 Elizabeth II et son mari, le prince Philippe (à gauche), posent avec le couple Kennedy, le 5 juin 1961, avant un dîner d'Etat à Buckingham Palace. AP / SIPA

5 | 24 La reine remet un trophée à Robert "Bobby" Moore, capitaine de l'équipe d'Angleterre de football, après sa victoire en finale de la Coupe du monde, face à la République fédérale d'Allemagne, le 9 août 1966, à Londres. C'est la dernière fois que le pays a remporté le prestigieux titre. SPUTNIK / AFP

6 | 24 Cheffe de l'Eglise anglicane, la reine rencontre son homologue catholique, le pape Jean-Paul II, à Buckingham Palace, le 28 mai 1982. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend dans les îles britanniques depuis le schisme anglican, au XVIe siècle. DAVID LEVENSON / HULTON ARCHIVE / GETTY IMAGES

7 | 24 Elizabeth II remet à Mère Teresa la médaille de l'ordre du mérite, à Calcutta, en Inde, en 1982. ANWAR HUSSEIN / WIREIMAGE

8 | 24 Elizabeth II, en robe jaune, pose au milieu de chefs d'Etat et de gouvernement à l'occasion d'un sommet du G7, le 6 septembre 1984, à Buckingham Palace. Avec elle, figure (de gauche à droite) le président français François Mitterrand, le Premier ministre japonais Yashuhiro Nakasone, la Première ministre britannique Margaret Thatcher, le président américain Ronald Reagan, le chancelier allemand Helmut Kohl et le Premier ministre italien Bettino Craxi. DOMINIQUE FAGET / AFP

9 | 24 Le président sud-africain Nelson Mandela se penche pour écouter la reine Elizabeth II, dans un cimetière de Soweto, un township de Johannesbourg, le 23 mars 1995. WALTER DHLADHLA / AFP

10 | 24 Elizabeth II rencontre les Spice Girls, à Londres, le 1er décembre 1997. REX FEATURES / SIPA

11 | 24 La reine discute avec la romancière britannique J.K. Rowling (au centre), autrice de la saga "Harry Potter", à l'occasion d'une rencontre à la maison d'édition Bloomsbury, à Londres, le 22 mars 2001. GOFF/SIPA

12 | 24 Le président russe Vladimir Poutine aide la reine Elizabeth II à descendre du carrosse qui les a conduits à Buckingham Palace, à Londres, le 24 juin 2003. AFP

13 | 24 Elizabeth II échange un mot avec le président français Jacques Chirac, à l'occasion d'une visite de ce dernier au château de Windsor, pour la commémoration de l'Entente Cordiale, le 19 novembre 2004. TIM GRAHAM / CORBIS HISTORICAL / GETTY IMAGES

14 | 24 La reine visite une exposition des œ uvres du musicien Paul McCartney, accompagné par son épouse d'alors, Heather Mills, à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, le 25 juillet 2002. Si sa mère et sa soeur ont eu l'occasion de prendre la pose avec les quatre Beatles, ce n'est pas le cas d'Elizabeth II. ANWAR HUSSEIN / GETTY IMAGES EUROPE

15 | 24 Madonna salue la reine d'Angleterre à l'occasion de la première mondiale du film "Meurt un autre jour", dont elle chante la bande-originale, le 18 novembre 2002, à Londres. ANWAR HUSSEIN / WIREIMAGE / GETTYIMAGES

16 | 24 Boris Johnson est maire de Londres quand il accueille la reine d'Angleterre afin de lui faire visiter le village olympique en construction en vue des JO de 2012, le 3 novembre 2009. AFP

17 | 24 Lady Gaga tire la révérence en rencontrant la reine Elizaeth II, à l'occasion d'un concert, à Blackpool, le 7 décembre 2009. LEON NEAL / AFP

18 | 24 Le président américain, Barack Obama et la reine Elizabeth II trinquent à l'occasion d'un banquet donné à Buckingham Palace, le 24 mai 2011. AFP

19 | 24 La reine Elizabeth II s'entretient avec (de gauche à droite) Elton John, Cliff Richard, Shirley Bassey, Tom Jones et Paul McCarthney, à l'occasion du concert de son jubilée de diamant, le 4 juin 2012. AFP

20 | 24 La militante pakistanaise Malala Yousafzai et son père rencontrent la reine Elizabeth II à l'occasion d'une réception en l'honneur des jeunes, de l'éducation et du Commonwealth, le 13 octobre 2013. WPA POOL / GETTY IMAGES EUROPE

21 | 24 La reine rencontre l'architecte britannico-iranienne Farshid Moussavi et les artistes contemporains britanniques Conrad Shawcross et Grayson Perry, à l'occasion d'une remise de prix à la Royal Academy of Arts, à Londres, le 11 octobre 2016. JEFF SPICER / GETTY IMAGES EUROPE

22 | 24 Elizabeth II assiste à un défilé du créateur Richard Quinn pendant la Fashion Week de Londres, au côté d'Anna Wintour, la directrice artistique du magazine américain "Vogue", le 20 février 2018. TRISTAN FEWINGS/BFC / GETTY IMAGES EUROPE

23 | 24 Donald Trump effectue une visite d'Etat au Royaume-Uni, laquelle débute par un banquet à Buckingham Palace, où le président américain est reçu par la reine, le 3 juin 2019. AFP