Royaume-Uni : le prince Harry et Meghan Markle prennent leur distance avec la couronne

C'est un coup de tonnerre outre-Manche. Mercredi 8 janvier, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé qu'ils avaient l'intention de renoncer à leur rôle de membres seniors de la famille royale. Le couple compte aussi travailler afin de devenir financièrement indépendant. Dans ce communiqué publié sur les réseaux sociaux, les duc et duchesse de Sussex expriment leur désir de vivre en dehors du protocole et en Amérique du Nord la moitié de l'année.

"Ce sont des questions compliquées"

Le prince Harry n'a averti ni sa grand-mère la reine ni les autres membres de sa famille . "Nous comprenons leur désir de prendre une autre voie, mais ce sont des questions compliquées qui prennent du temps à régler", a répondu Buckingham Palace. Depuis leur mariage et la naissance de leur fils Archie en mai 2019, le couple affichait déjà une certaine distance avec la famille royale.