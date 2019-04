Elizabeth II / Meghan : les femmes de Harry

"Le scénario qui fait tant rêver les fans de la monarchie serait une naissance royale le jour même de l'anniversaire de la reine Elizabeth II dimanche 21 avril", explique la journaliste Anne-Charlotte Hinet, en duplex depuis Londres, en Angleterre. Les paris sont lancés, comme d'habitude au Royaume-Uni. La relation entre la reine et l'épouse du prince Harry est particulièrement commentée. Elles ont affiché une certaine complicité lors de leur première sortie commune.

La famille royale veut moderniser son image

Meghan et la reine, ce sont pourtant deux styles que tout semble opposer. Mais la famille royale l'a compris : pour rester en phase avec la société britannique, elle doit moderniser son image. "La reine a compris que Meghan représentait l'avenir de la famille royale", décrypte Emily Nash, correspondante pour Hello Magazine. Un an après son mariage avec le prince Harry, la presse n'est pourtant pas tendre avec l'actrice américaine, décrite comme capricieuse et tyrannique. En réalité, Elizabeth II serait très attentive à l'intégration de la jeune femme au sein de la famille royale.

