Meghan Markle ébahit les Britanniques en fermant elle-même sa portière de voiture

Le geste peut paraître terriblement banal, mais a suscité la stupéfaction au Royaume-uni. Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a refermé, elle-même, sa portière de voiture, mardi 25 septembre.

La scène s'est déroulé à la Royal Academy of Arts de Londres, où l'épouse du prince Harry a assisté à l'ouverture d'une exposition sur les arts et la culture de l'Océanie - son premier engagement officiel en solo. A son arrivée, la duchesse de 37 ans est sortie de sa luxueuse berline noire et a refermé elle-même la porte du véhicule, contrairement aux habitudes dans ce genre de situation.

Video: the Duchess of Sussex in Givenchy tonight @royalacademy pic.twitter.com/zsRzIZi6kV — Rebecca English (@RE_DailyMail) 25 septembre 2018

Un grand nombre de réaction dans la presse

Dans un pays où la vie des membres de la famille royale est constamment scrutée à la loupe, cet épisode n'a pas manqué de déclencher une avalanche de commentaires."C'est typiquement quelque chose que la reine et Kate Middleton ne feraient jamais en public", a souligné le tabloïd The Mirror. "Une princesse qui prend encore le temps de fermer sa portière. Bien joué Meghan !", a tweeté Emily Andrews, correspondante royale du quotidien The Sun. L'article consacré à cet épisode a été l'un des plus lus du site de la BBC.