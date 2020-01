Départ de Meghan et Harry : le prince convoqué par la reine d'Angleterre

La réunion de famille s'annonce agitée. Après la décision de Meghan Markle et de Harry de prendre du recul par rapport à la famille royale, le prince est convoqué lundi 13 janvier par sa grand-mère, la reine d'Angleterre Elizabeth II pour en parler. "La Reine veut solder cette crise au plus vite pour ne pas que cela porte atteinte à l'image de la monarchie", explique le journaliste de France 2 Arnaud Comte, en direct depuis Londres (Royaume-Uni) à la veille de cette convocation.

La fortune personnelle d'Harry est estimée à plus de 30 millions d'euros

En plus d'Elizabeth II, son fils, le prince Charles, sera également présent, tout comme William, le grand frère d'Harry. Meghan Markle, actuellement au Canada, prendra part aux discussions par téléphone. Le couple Meghan-Harry aspire à devenir indépendant familialement et financièrement. Le couple ne devrait en tout cas pas manquer d'argent. La fortune personnelle d'Harry est estimée à plus de 30 millions d'euros.

