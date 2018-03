Londres : le procès des meurtriers présumés de Sophie Lionnet s'annonce éprouvant

Le procès des meurtriers présumés de la Française Sophie Lionnet s'ouvre ce lundi 19 mars. Les semaines d'audience à venir seront marquées par le droit anglais, un peu particulier. "Conformément au droit anglo-saxon, et contrairement à ce que l'on connait en France, aucun détail de l'enquête n'a été révélé avant ce procès", indique la journaliste Sophie Neumayer, en duplex depuis Londres (Royaume-Uni). La police et le procureur ont bien sûr un scénario qui s'appuie sur de nombreuses expertises et sur les témoignages recueillis, mais les parents de Sophie Lionnet [...] ne savent même pas eux-mêmes comment est morte leur fille, dans quelles circonstances et pourquoi", ajoute-t-elle.

Le couple d'accusés risque la prison à perpétuité

"Tout ce qu'ils savent, ils l'ont appris par des amis de Sophie et par la presse : c'est qu'elle a vécu un calvaire pendant un an et demi ; elle a été manipulée, maltraitée, affamée. Tout le reste, les moindres détails de cette enquête, ils vont l'apprendre au cours de ce procès-fleuve : six à huit semaines d'audience qui s'annoncent particulièrement éprouvantes et à l'issue desquelles le couple d'accusés, Sabrina Kouider et Ouissem Medouni, risque la prison à perpétuité", conclut la journaliste.

